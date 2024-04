La Milano a colori di Italo Rota (1953-2024)

Non era mai assurto a “venerato maestro” e molto se ne compiaceva. Preferiva di gran lunga la categoria di architetto “pornografico” come i cultori del rigore disciplinare lo avevano sempre etichettato. Del resto, Italo Rota, scomparso sabato a Milano all’età di settant’anni, è sempre stato un provocatore, nei progetti e nella vita. Per come si vestiva all’orientale, per come cucinava, per come disegnava, per ciò che collezionava, per come si è sposato alla maoista (come nella scena iniziale del “Caimano” di Nanni Moretti) con la più importante scenografa italiana, anzi italosvizzera, Margherita Palli, e anche per come conduceva la Naba: l’unica scuola a non avere un ufficio del direttore. Gianluigi Ricuperati ha scritto sulla Stampa, giustamente, che aveva una vocina felliniana, ma va aggiunta anche la capacità affabulatoria, bugie comprese, del regista.

