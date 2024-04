Addio iPhone, torna il vecchio caro telefono stupido

Sarà un caso che l’epoca coi telefoni più intelligenti ha gli utenti più scemi? Al Salone del Mobile appena concluso a Milano è stato presentato un telefono rigorosamente non smart – “The boring phone”, il telefono noioso, categoria “dumb phones”, telefoni non smart, frutto della collaborazione tra la Heineken della birra e il marchio di abbigliamento americano “Bodega”. Questo telefono non brillante è dotato di una fotocamera scarsa da 0,3 megapixel, una batteria che dura una settimana (!), una radio, e il gioco del serpente (snake game); è soprattutto rigorosamente privo di Internet e social media e dunque intende incentivare connessioni reali tra i giovani, forse con la speranza che invece che perdersi nel “doom scrolling” o scrollìo indemoniato bevano più birra o comprino più vestiti. Sembrano entrambe ipotesi improbabili, di sicuro il telefono stupido piace tantissimo a noi boomer nostalgici e in costante burnout tecnologico.

