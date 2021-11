Vita e opere di Saul Steinberg

Mentre fuori, a Milano, agiscono le masse scervellate no pass e no vax, bisognerebbe mandare tutti a vedere la gran mostra in Triennale su Saul Steinberg, leggendario illustratore nato nel '14 e morto nel '99, come booster di intelligenza antisovranista. Si capisce subito, vedendo la carriera e la vita di questo artista, nato in Romania, formatosi a Milano, fiorito poi negli Stati Uniti, come già partendo da un genio probabilmente infuso, si prenda il meglio di ogni posto. Non si conoscono abbastanza le qualità romene, però certamente assorbe un certo humor milanese del giro “design”, ma che è anche quello degli Jannacci e dei Simonetta, soft spoken e asciutto come una lampada dei fratelli Castiglioni.

