Il menù della serie tv preferita? Eccolo servito ai tavoli delle Netflix House

Tu chiamale se vuoi, emozioni. La notizia trapelata dalla stampa americana è che Netflix sta per aprire i suoi “luna park”. Attenzione: niente a che vedere con le giostre, l’ottovolante e il calcinculo. Più pragmaticamente la reificazione del fattore “N”, per ciò che ormai occupa nella fantasia dei suoi milioni di spettatori: in sostanza dei centri di divertimento all’interno dei quali prenderanno forma, sostanza, visibilità, tatto (e ovviamente opportunità di consumo) tutte le figure e le situazioni di culto che hanno reso celebri tante produzioni della piattaforma streaming. Un’idea che lavora su un concept che si va definendo sempre più chiaramente, per quanto non siano ancora appurabili i reali numeri del fenomeno: la nostalgia per l’analogico, per il contatto fisico coi prodotti che scopriamo di amare, per la loro perenne presenza nei nostri scaffali, affettuosi oggetti del collezionismo, come lo sono stati per decenni i long playing in vinile e poi i cd e i cofanetti, le cassette vhs, i dvd e tutto il merchandising associato.

