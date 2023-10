Ceo da incubo. Ormai manager e imprenditori si confessano sempre più spesso

Tra le tante cose di cui non avevamo bisogno arriva un’ondata di memoir di amministratori delegati-sòla e ceo-bidone che si svelano, si raccontano, non si tengono più dentro niente

Mentre il mondo forse sta per finire tra nuove guerre e ritorni di Covid, tra le tante cose di cui non avevamo bisogno arriva un’ondata di memoir di amministratori delegati-sòla e ceo-bidone che si svelano, si raccontano, non si tengono più dentro niente. Non che i libri sui grandi manager siano una novità, ma un tempo erano manuali di gestione aziendale, adesso invece sono le confessioni intime o il racconto di tracolli poco “inspirational”.