“The Morning Show” torna in ufficio

"The Morning Show” per la terza volta cambia pelle. E anche set design. L’ultimo capitolo di una delle serie di maggior successo di Apple Tv+, abbandonate le beghe degli scandali sessuali e delle epurazioni televisive, torna tra le quattro mura del network fittizio Uba in cui le due protagoniste – Reese Witherspoon e Jennifer Aniston – devono riuscire a sopravvivere. Stagione questa infarcita di problemi legati ad acquisizioni societarie, questioni razziali e salariali, censura e linee editoriali da rispettare ad ogni costo. Compare anche un tycoon della Silicon Valley, miliardario con un piede nei media e uno nei viaggi aerospaziali (non ricorda forse qualcuno?). “The Morning Show” diventa quindi molto una serie di intrighi, di dinamiche relazionali e meno di ambienti. Nel senso che questi sono più ricorsivi ma non meno curati. Abbandonate le ville (farlocche) sul lago di Como, qui ci si deve “accontentare” del sempre notevole appartamento di Alex Levy, un enorme loft su un unico piano vista Empire con lampadari a goccia, pavimenti in marmo, mobili in legno scuro, fiori freschi ai quattro angoli della casa e come centrotavola per ogni pasto (rigorosamente senza tovaglia).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE