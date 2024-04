Contrordine compagni, l'automobile è tornata di moda (o almeno, torna a far discutere)

Chi l’avrebbe mai detto che la Formula 1 sarebbe tornata di moda. Anzi, aveva tutte le caratteristiche per diventare uno sport di cui vergognarsi; essere andati a Monza o a Imola a vedere qualche gran premio peggio che avere nonni fascisti (o partigiani, ormai è lo stesso). Del resto l’auto in sé è diventato specchio di tutti i mali, inquinamento, cafonalesimo, ciclisti ammazzati. La Francia ha introdotto una legge contro i Suv e la caccia all’autovelox titilla gli animi delle genti italiche. L’auto in generale è diventata strumento di guerre culturali, è ormai roba da Vannacci, se guidi sei un maschio (o femmina o non binario) tossico. Quindi, però, tutto un backlash o boomerang: chi guida una Ritmo Euro 0 si sente un difensore della libertà di espressione, se possiedi una Fiat Duna o un’Arna sei un patriota. Roberto Parodi alias “Parods”, fratello di Cristina e Benedetta, influencer anti elettrico col suo “naftone”, una vecchia Range a gasolio, è il Vannacci-chic del motore a scoppio.

