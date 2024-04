La réclame poetica di Armando Testa

Chissà come si sarebbe trovato e che cosa avrebbe detto, Armando Testa (1917-1992), se avesse potuto anche oggi occuparsi di comunicazione. Non per farne sempre una questione di spirito del tempo o per ridurre lo status di una figura come la sua, ci mancherebbe; però un pensierino viene, a noi di quest’epoca molto corretta e molto suscettibile, con il suo indotto di autocensure sottili e pervasive. Certo è che a percorrere le dieci sale della mostra ora a lui dedicata – alla Ca’ Pesaro di Venezia, fino al 15 settembre – si è come presi da una sensazione di freschezza, di spontaneità, di divertito (e divertente) slancio espressivo. Era pure il contesto generale, a spingere in quella direzione: “L’esplosione di energia creativa che Testa sprigiona nella seconda parte degli anni Cinquanta e nel decennio successivo è indissolubilmente legata al miracolo economico italiano”, nota Tim Marlow, che ha curato l’esposizione assieme a Gemma De Angelis Testa e a Elisabetta Barisoni: “La fondazione dello Studio Testa nel 1956 fu pionieristica nell’evoluzione della pubblicità televisiva, ed è qui che la capacità testiana di creare una sintesi tra i linguaggi visivi contribuì a realizzare alcuni dei personaggi e degli slogan più riconoscibili ed epocali nell’ambito della cultura popolare del Dopoguerra”.



