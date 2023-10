Addio al designer Andrea Branzi, il più radicale tra i radicali fiorentini

È mancato ieri a Milano Andrea Branzi, celebre designer ma soprattutto teorico di questa disciplina mutante. Era nato ottantasette anni or sono a Firenze, figlio di un politico cattolico e antifascista, Renato, e fratello del fotografo, artista e giornalista Piergiorgio, nonché padre di Lorenza e Orsola che è la Pina di Radio Dee Jay. Studente di Leonardo Savioli nei favolosi anni Sessanta, nel 1966 fonda Archizoom insieme con Gilberto Corretti, Paolo Deganello e Massimo Morozzi, mentre nel 1968 si uniranno anche Lucia e Dario Bartolini. E’ stato il gruppo più radicale tra i radicali fiorentini, i più vicini alle tesi della Società dello spettacolo di Guy Debord. I primi progetti di design del gruppo volevano “rivalutare la stupidità, la volgarità come un linguaggio artistico proprio, libero dall’intelligenza e dall’eleganza del capitalismo” come il divano Safari del 1967, in finta pelle di leopardo o la Mies del 1970 in vacchetta – tutto il contrario cioè del raffinato design scandinavo da aeroporto. Le tavole di No Stop City pubblicate su “Casabella” nel 1970-71 criticavano la metropoli e la sua espansione illimitata con un linguaggio “non figurativo” rappresentandola come un infinito spazio interno.

