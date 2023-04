Il salone è fuori, tra le rovine. Alcova e gli altri protagonisti della design week 2023. Una guida

Il Salone è fuori, tra le rovine di Milano. Perché mai rinchiudersi in Fiera infatti se si può passeggiare in città, in una città finalmente con luce e perfino sole e addirittura verde e archeologia (industriale)? I milanesi, quelli rimasti che non hanno subaffittato casa e non sono tornati dalla mamma al paese nelle fatali week, si riversano per questo Salone 2023 di appuntamento in appuntamento, senza soluzione di continuità con ArtWeek che diventa DesignWeek che diventa qualche altra cosa... anche un po’ moda. Le settimane sono diventate due, non è più arte e non è solo design ma è quella zona intermedia di gente vestita bene con tote bag sostenibili e baseball hat e calicino in mano in tre lingue che certo non va in Fiera a vedere i pur pregevoli allestimenti dei FormaFantasma. Si sta fuori, che è bello: tutto uno spostarsi di inaugurazione in inaugurazione, di installazione in installazione.

