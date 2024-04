Il rischio di Edoardo e tutti i collaboratori di giustizia

Anche un posto al sole ci ricorda che bisognerebbe fare di più perché chi si affida alla giustizia

Collaborare con la giustizia, parlare, collaborare con lo stato, rivelare tutti i segreti della camorra, ed entrare nel programma di protezione di giustizia, tagliando per sempre tutti i ponti con la propria famiglia, con Rosa, la donna che ama e che lo ha convinto a cambiar vita, e al figlio che sta per nascere, la sua unica ragione di vita, ma che se confessa non potrà mai vedere. Oppure continuare a vivere da camorrista, scontare la pena, vivere nell’omertà, e così godere almeno del diritto di incontrare la propria famiglia da dietro le sbarre, e aiutarla attraverso qualche amico. E’ questo il dubbio che attanaglia Edoardo in queste ore, mentre in realtà ha già parlato, ma con le persone sbagliate. E il rischio, ancora più grande, è che ora possano farlo fuori. E’ il rischio di Edoardo, ma fuori da Upas lo è per tutti i collaboratori di giustizia, per cui ancora lo stato non è riuscito a trovare una vera protezione e una svolta di vita. E per cui si dovrebbe fare di più se di vuole sconfiggere la mafia.