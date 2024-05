La7 interviene sul caso Gruber-Mentana: "Fondamentale il rispetto reciproco"

La nota dell'azienda dopo l'ultimatum del direttore del tg: "Se dall'azienda continuasse il mutismo domani sera ne trarrò le conseguenze". La risposta della conduttrice di Otto e Mezzo: "Condivido le regole della mia azienda"

"È fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti. Va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio". È uno stralcio del comunicato firmato dall'editore di La7, Urbano Cairo, che l'azienda ha preparato per intervenire sulla polemica tra il direttore del suo telegiornale, Enrico Mentana, e la giornalista Lilli Gruber e che il Foglio è stato in grado di anticipare.



"La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e a un prezioso lavoro di squadra", ha scritto in una nota Cairo per placare la polemica in corso tra i due volti protagonisti di La7, sottolineando come l'azienda abbia saputo "negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano". Intorno a mezzogiorno è arrivata risposta di Gruber: "Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda", ha detto la conduttrice.

Nell'edizione di ieri sera del tg, Mentana aveva chiesto che i vertici dell'azienda prendessero le distanze dalle parole pronunciate da Gruber lunedì sera in apertura della sua trasmissione. Attaccandolo per il quarto d'ora di ritardo con cui ha passato la linea alla sua trasmissione, Otto e mezzo, Gruber ha dato dell'"incontinente" al direttore del tg. Un commento che Mentana ha poi definito "gravemente sprezzante".



"Siedo da 14 anni qui per condurre questo tg. Lo faccio con rispetto di tutti, mi aspetto che ci sia reciprocità con gli altri colleghi. Se così non fosse, e se dall'azienda continuasse il mutismo che ho visto nelle ultime ventiquattro ore, domani sera ne trarrò le conseguenze", aveva detto ieri sera nell'edizione delle 20 del suo telegiornale. Ora il commento dell'editore è arrivato, anche se non contiene riferimenti specifici ai due giornalisti e alle parole che si sono scambiati.