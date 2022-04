Da precursore dei talk-show, Biscardi darebbe lezioni ai Berlinguer e ai Giordano

Sempre viva Aldo Biscardi. E’ venuto il momento, se non di beatificare, almeno di riconoscere il “Roscio” come il genio purissimo che era, soprattutto un precursore. E come tutti i precursori, migliore dei suoi più o meno inconsapevoli eredi, cioè i conduttori dei talk-show odierni. Non parliamo di quelli sportivi, ma di tutti, da Floris a Berlinguer, da Giordano a Formigli. Tutti gli devono l’impianto del programma. La differenza fondamentale è che l’originale era meglio perché non se la tirava. Biscardi era consapevole che il suo era spettacolo, entertainment, parodia dell’informazione. Venne pure assolto in una causa per diffamazione (presentata dall’Associazione italiana arbitri): “I toni, la sede e la natura degli interventi depongono per essersi trattata di una tipica discussione ‘da bar’ finalizzata all’incremento dell’audience attraverso l’uso di toni e contenuti platealmente esagerati”, motivò il giudice. Vi frulla qualcosa?

