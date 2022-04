“Questa tv non fa informazione: è il Bagaglino”. Intervista al direttore di Rai3

Il talk fa un po’ schifo. “Invitare in tv il prof invasato o i No vax non è pluralismo: è demenziale”. Parla Franco Di Mare

“Scusi”, premette con un lampo d’ironia nella voce. “Ma se io in un programma di approfondimento tv invito uno che dice: ‘2+2 = 5’, secondo lei sto rispettando il pluralismo delle opinioni o sto mettendo su un tendone del circo?”. E Franco Di Mare, una vita nel giornalismo, da tre anni direttore di Rai3, forse sta parlando di Bianca Berlinguer. E’ così? “Non vorrei parlare di persone ma di problemi”. Insomma no, o meglio un po’ sì. Anche. Perché la questione investe l’intera televisione italiana, pubblica e privata, e forse persino la professione giornalistica: la commistione tra spettacolo e informazione, quell’inquinamento “che crea confusione in chi guarda”, dice Di Mare. “Quella cosa per cui accendi la tv e a parlare di vaccini ci trovi un virologo, un disc jockey e una soubrette che pratica l’urino-terapia, una cioè che si cura gli acciacchi bevendo la pipì. Lo dico perché è successo davvero. L’ho visto con i miei occhi”.