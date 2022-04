Lo strano caso Berlinguer-Di Mare: "Non ci parliamo da un anno e mezzo"

Lo scontro in Rai

La conduttrice di 'Cartabianca' velenosa sul direttore di Rai3: "Strano che debba apprendere la sua opinione sul mio lavoro dalle agenzie di stampa". I motivi del rapporto deteriorato tra i due

“Io non sento Franco Di Mare neanche per telefono da un anno e mezzo e trovo bizzarro che debba apprendere la sua opinione sul mio lavoro dalle agenzie di stampa”. Così Bianca Berlinguer, intervistata da Maria Teresa Meli sul Corriere della sera, risponde alle parole del direttore di Rai 3 che qualche giorno fa aveva definito riprovevole l’ennesima, strampalata, teoria propinata da Alessandro Orsini a Cartabianca, ossia che "i bambini possono essere felici in una dittatura".

Non è la prima volta che i due danno prova del loro travagliato rapporto: a dicembre 2020 l’alterco ha riguardato Mauro Corona - reo di aver chiamato Berlinguer “gallina” - che il direttore non voleva più in trasmissione a differenza della conduttrice. Corona è successivamente tornato a Cartabianca e la Berlinguer ha avuto la sua vittoria su Di Mare, esautorandolo e ponendo fine, di fatto, al loro rapporto.

Dopo un anno e mezzo la situazione, quantomeno singolare, sembra essere immutata se non peggiorata. Ma potrebbe esserci una spiegazione: dal prossimo settembre Cartabianca non dipenderà più dalla direzione di Rai3, e quindi da Di Mare, bensì dalla direzione Approfondimento che è gestita da Mario Orfeo e che sarà operativa dal prossimo giugno. Questo spiega l'indipendenza della Berlinguer rispetto alle scelte del direttore Di Mare ma non giustifica, comunque, uno scontro intestino che si prolunga da troppo tempo e al quale la Rai avrebbe potuto trovare, ben prima, una soluzione.