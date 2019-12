Tra arpe e attesa per Tiziano Ferro siamo arrivati alla semifinale di X Factor. Il pagellone

Non è chiarissimo come sia successo, ma X Factor 2019 è arrivato alla semifinale. Sarà che siamo nella stagione della finanziaria e – si sa – il tempo vola quando ci si diverte. Un minuto fa eravamo al Papeete con l’ultimo mojito della stagione, e all’improvviso tutto Instagram ha già messo il puntale all’albero di Natale, mentre i nostri addobbi giacciono dimenticati in qualche angolo della cantina. Forse ci siamo addormentati al suono dell’arpa. Per fortuna a svegliarci da queste sere nere di letargia emozionale sta arrivando – con una slitta piena di case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale – l’immenso Tiziano Ferro, ospite del live di questa sera. Nel frattempo, il programma nel complesso procede tra scaramucce ed eliminazioni, orfano di momenti memorabili. Unica escalation che non dà segno di rallentare, quella delle giacche di Cattelan. C’è chi ne testimonia l’efficacia allucinogena, altri hanno allertato l’esorcista di Bibbiano. Tra stampe olografiche e completi color Sahara, invochiamo l’intervento dell’unica specialista con il potere di salvare le nostre cornee: Rossella Migliaccio, regina dell’armocromia, pensaci tu.