Come sta andando X Factor? Il primo pagellone fogliante

So far, so good. Siamo arrivati al giro di boa di X Factor 2019, Myss Keta ha remixato Giorgia Meloni, il Papa è stato accusato di idolatria, Silvio Muccino è diventato falegname, il guardaroba di Cattelan pare essere finito per sbaglio nel tunnel di neutrini sotto il Gran Sasso, eppure siamo ancora tutti qui. Parola di share. La qual cosa non era affatto scontata, considerate le montagne russe di queste ultime settimane. E anche se al momento sono più le salite al rallentatore che le discese da stomaco in gola, c’è ancora una buona metà del programma per provare a recuperare la tachicardia. Ribaltando i voti del pagellino. Ecco il meglio e il peggio delle prime tre puntate dei live.