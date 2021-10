Facebook sotto assedio, i tormenti del non più giovane Zuckerberg

Anatomia del quinto potere: il social network più famoso del mondo, nato per connettere le persone, è davvero diventato uno strumento spietato e crudele? Indagine su una piattaforma e sul suo fondatore, caduto dall’Olimpo

La storia s’è fatta teatro. C’è la Erinni vendicatrice, Frances Haugen, la dirigente pentita che rivela recondite disarmonie; c’è la Circe incantatrice, Sheryl Sanders, brillante economista, la capo azienda che instilla il veleno del profitto e trasforma in porci gli ignari naviganti del web; c’è il malefico consigliere interpretato dal conservatore britannico sir Nick Clegg, ex vice primo ministro di David Cameron passato dalla politica agli affari, e il Signore delle tenebre, Joel Kaplan, lobbista capo che tratta con i politici e distilla il siero dell’onnipotenza; e c’è la foresta dei giustizieri in marcia contro il castello dei soprusi, anche se manca ancora un Fortebraccio. La saga di Facebook e del suo fondatore ha raggiunto il climax drammatico.