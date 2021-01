Nuove regole, ma Trump non torna su Facebook, dice lady Sandberg

“Nessuno, nemmeno il presidente degli Stati Uniti, è al di sopra della nostra policy”, ha detto Sheryl Sandberg, numero due (o numero uno effettivo, come dicono alcuni) di Facebook che, a meno di una settimana dai disordini di Washington e a meno di una settimana dall’espulsione di Donald Trump da Facebook e Twitter, appare in pubblico all’evento #ReutersNext per rispondere alle domande che ronzano nella testa di tutti da giorni: “Può un’azienda privata zittire il presidente degli Stati Uniti?”; “può un’azienda privata decidere chi può parlare e chi no?”; e se sì, “perché gli estremisti non sono stati zittiti prima?”.

