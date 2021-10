La “dura verità” su Fb è che le interazioni degli utenti sono oro, e pazienza se così circola più odio

Dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, Mark Zuckerberg ha riunito la Commissione di sorveglianza esterna di Facebook, una specie di comitato, nato soltanto nel 2020, formato da accademici, esperti in giurisprudenza, attivisti per i diritti umani ed ex politici con il compito di garantire un parere indipendente, quando richiesto, sulla rimozione di contenuti e la sospensione di utenti. A quel punto, i vertici di Facebook avevano già preso una decisione, non basata su alcuna norma o regolamentazione esistente, sulla rimozione dell’ex presidente americano Donald Trump dalla piattaforma. Il fondatore e amministratore delegato del social network cercava dunque la legittimazione dei “saggi” della Commissione, che avrebbero però risposto qualcosa di molto simile a questo: non prenderemo questa decisione per voi, non avete creato leggi per gestire questo tipo di situazioni, non aspettatevene ora da noi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE