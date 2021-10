Questa volta per Mark Zuckerberg è "la crisi"

"Facebook è una potenza straniera ostile e come tale va trattata". La sollevazione contro la piattaforma in America coinvolge tutti, dai politici ai media. E l'impero tech va in blocco per cinque ore

L’Atlantic, il mensile che pubblica analisi ragionate ed eleganti, ha appena definito Facebook così: è una potenza straniera ostile e come tale va trattata. E’ il segnale di una sollevazione generale. L’azienda tech (ieri non funzionante per tantissimi utenti) ha superato molte crisi nel corso della sua esistenza ma questa è diversa dalle altre. E’ più profonda, è più duratura e porta i segni di una svolta che potrebbe infliggere danni definitivi. I giornali americani parlano di riunioni d’emergenza dei vertici dell’azienda, incluso il fondatore Mark Zuckerberg, cominciati dieci giorni fa per tentare di arginare gli effetti dei Facebook Files – una serie di documenti interni dell’azienda trafugati da una dipendente e consegnati al quotidiano Wall Street Journal. Zuckerberg e l’altra persona più conosciuta di Facebook, la direttrice operativa Sheryl Sandberg, per ora hanno deciso di non rispondere in pubblico per evitare di diventare il volto della crisi. Lasciano che a occuparsi della difesa sia un settore specifico dell’azienda chiamato “strategic response”, risposta strategica. La loro assenza non rende meno grave la portata dell’attacco in corso.