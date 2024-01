Sinner batte Djokovic e conquista la finale degli Australian Open

Vittoria storica in quattro set contro il numero uno al mondo. L'altoatesino sarà il primo italiano a giocare la finale di Melbourne: "Scenderò in campo con il sorriso". Il serbo: "Una vittoria meritata"

"E' stata una partita durissima. Il risultato mi rende felice". Alla Rod Laver Arena, Jannik Sinner si gode la gioia di aver compiuto un'incredibile impresa: battere in quattro set il numero 1 al mondo Novak Djokovic qualificandosi per la finale degli Australian Open. E' la prima volta per un italiano. "Ho iniziato molto bene e per due set lui ha fatto degli errori, dando la sensazione di non stare bene. Io ho cercato di spingere, ho fallito di dritto un match point ma sono ripartito poi alla grande", ha spiegato il giovane altoatesino che nei quattro set ha tenuto il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3. E' stato il settimo confronto fra i due, il quinto in pochi mesi, dalla semifinale di Wimbledon dominata in tre set dal serbo alla doppia sfida delle Atp Finals di Torino (una vittoria a testa) fino allo storico successo dell'azzurro in Davis a Malaga, in singolare e in doppio.

La partita al Melbourne Park era attesissima, non solo dagli appassionati ma anche dai due tennisti. "Non vedevo l'ora di giocare questa partita, avevo perso con lui in semifinale a Wimbledon ed ho imparato da match così, fa tutto parte del processo di crescita. Abbiamo un tennis simile e non svelo le mie tattiche, ho la sensazione che qualche altra partita contro di lui, ancora, la giocherò", ha detto ancora Sinner. Ma qui in Australia Djokovic non perdeva dagli ottavi del 2018 e ha vinto 10 semifinali su 10 disputate. Per questo il finale stavolta è stato soprendente. Per tutti, ma forse per Sinner non troppo: "Ho cercato di prepararmi al meglio per questo torneo, la fiducia dalla fine dello scorso anno è altissima e mi ha dato la sicurezza di giocare con i migliori al mondo". E ora guarda alla finale: "Scenderò in campo con il sorriso e vedremo come andrà a finire".

Le congratulazioni più importanti per la vittoria sono arrivate da Djokovic: "Voglio congratularmi con Sinner per aver giocato una grande partita, un grande torneo finora. E' meritatamente in finale". Il numero uno al mondo ha fatto mea culpa e riconosciuto gli errori in campo: "Ho provato, ho lottato, sono riuscito ad alzare il livello un po' nel terzo set, ho salvato un match point, ho giocato un buon tie-break. Ma ancora una volta ho giocato un quarto set molto brutto", ha detto in conferenza stampa, riconoscendo a Sinner "il merito di aver fatto tutto meglio, in ogni aspetto del gioco".