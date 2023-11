Italia-Serbia e la necessità di andare oltre la rivalità tra Sinner e Djokovic

In nessuno sport come nel tennis il gioco di squadra è un’esperienza straniante. Sei lì che lotti contro un avversario, contro i tuoi stessi demoni e a un certo punto dell’anno questa lotta la fai per conto del tuo paese, di un’intera nazione. Novak Djokovic l’ha capito come pochi perché è nel 2010, vincendo la prima e unica Coppa Davis della sua vita, che la sua carriera è svoltata. Prima di allora aveva vinto un solo slam. Dopo ne ha vinti altri 23. E’ per questo che guardando il calendario all’inizio dell’anno si è detto: voglio pagare il mio tributo, riportando la coppa a Belgrado. Sì, certo, in questa stagione si è conquistato tre major su quattro, ha chiuso la stagione da numero uno al mondo per l’ottavo anno, ma forse l’Insalatiera d’argento al fine di radunare migliaia di persone in piazza è la cosa più bella che c’è. Sopratutto per un campione che nutre un forte spirito patriottico, per non dire nazionalista. Così ha plasmato una delegazione che sin dal capitano Viktor Troicki dovrebbe rievocare il successo di 13 anni fa.

