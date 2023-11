Quanto vale Sinner oggi

Dopo la stagione da record, è tempo di bilanci per il tennista italiano del momento e anche i guadagni confermano il suo successo

Non solo gloria, i successi sportivi portano anche maggiori guadagni per Jannik Sinner. Una stagione da record per il tennista italiano sotto il punto di vista delle entrate, anche grazie alla finale raggiunta alle ATP Finals in cui è stato sconfitto da Novak Djokovic.

Nel corso del 2023, Sinner ha guadagnato dai soli premi per la partecipazione ai tornei oltre 8,3 milioni di dollari (circa 7,6 milioni di euro), grazie tra gli altri ai quattro trofei conquistati (l’ATP 250 a Montpellier, i due 500 a Pechino e a Vienna il masters 1000 a Toronto) oltre alla semifinale a Wimbledon e appunto la finale alle ATP Finals, che gli hanno permesso di raggiungere la quarta posizione nel ranking mondiale. Mai nessun italiano aveva guadagnato così tanto in una singola stagione, considerando che il precedente primato era stato fatto segnare da Matteo Berrettini nel 2021 con 3,2 milioni di dollari. A livello di italiani, Sinner oggi è così attualmente secondo per guadagni in carriera con 14,9 milioni di dollari, dietro a Fabio Fognini (18,1 milioni) e davanti ad Andreas Seppi (11,8) e allo stesso Berrettini (11,5). Nel corso del 2023, invece, più di Sinner hanno guadagnato soltanto Novak Djokovic (15,9 milioni di dollari), Carlos Alcaraz (10,7) e Daniil Medvedev (9,2). Il tutto senza considerare i vari accordi legati agli sponsor: al momento sono 12 (compreso lo sponsor tecnico Nike) che gli garantiscono intorno ai 20 milioni di euro annui, di cui 15 solo dal brand di Portland. Numeri che tuttavia potranno ancora aumentare, considerando l’interesse generato da Sinner anche da un punto di vista televisivo: la finale contro Djokovic alle ATP Finals è stata vista infatti da oltre 6 milioni di spettatori tra Rai e Sky.