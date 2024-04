Il capolavoro di Bagnaia. Vince a Jerez e scaccia il fantasma di Marquez

Un capolavoro. Ecco quello che serviva a Pecco Bagnaia per fare il pieno in classifica e soprattutto nel serbatoio della fiducia che si stava svuotando rapidamente nonostante i due mondiali conquistati e un contratto lunghissimo in tasca. Lo ha dipinto a Jerez, in Spagna, a casa di Martin e Marquez, i suoi avversari. Partendo la lontano, dal settimo posto, da dove non era mai scattato nessuno dei vincitori su questa pista, famosa soprattutto per la sportellata che Schumacher diede a Villeneuve nel 1997. Ma Pecco non si è accontentato di un capolavoro, ne ha dipinti due.

