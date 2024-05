Tadej Pogacar e la buona banda

La maglia rosa vince anche a Prati di Tivo: terza vittoria a questo Giro d'Italia, seconda di fila, seconda in maglia rosa. La Spoleto - Prati di Tivo, 152 chilometri in 152 parole

Il Giro d’Italia lo si può raccontare in tanti modi, qui si è deciso di seguire la fatica dei corridori al metro, una parola a chilometro. Tocca alla ottava tappa della corsa rosa, la Spoleto - Prati di Tivo,152 chilometri in 152 parole.

L'uomo di rosa vestito non guarda nessuno quando la strada sale, solo la ruota di chi gli sta davanti. Non ha bisogno di altro. Ha ritrovato i suoi uomini, tutti in fila come in processione diretti verso il santuario di Roma. Erano mica le schiappe che avevano sottolineato fossero. Sono lì, grandi grossi e minacciosi a randellare speranze. Verso Prati di Tivo di speranze ne erano state seminate, il raccolto però è stato nullo.

Tadej Pogacar si è fatto proteggere prima dallo sbirro migliore, Rafal Majka, per tenere tranquilla la situazione. Poi si è messo in proprio, manganellando gli scatti altrui. Quasi a suggerire: forza giochiamocela allo sprint. Se la sono giocata allo sprint: ha vinto lui.

L'uomo di rosa vestito una cosa però l'ha capita: sarà nervosa fino a Roma, perché tutti proveranno a fargli pelo e contropelo. C'è da avere fiducia di nessuno a questo Giro.