Tutti gli uomini di Sinner. La seconda semifinale slam è anche della sua “famiglia”

L’aveva detto anche al termine della scorsa stagione, dopo la finale a Torino e la vittoria della Coppa Davis: “Il mio team per me è come una famiglia. Ognuno di loro è fondamentale”. E poco importa che la famiglia vera, padre cuoco e mamma cameriera, abbia preso a farsi vedere sugli spalti infoltendo la squadra. Per questo il primo pensiero di Jannik Sinner, dopo aver stretto la mano ad Andrej Rublev, a cui non ha lasciato neppure un set, e dopo aver guadagnato la prima semifinale della sua carriera agli Australian Open, è stato per il suo angolo: “C’è feeling, quando vinciamo siamo più felici ma stiamo bene insieme sempre. Il lavoro sta pagando”. E insomma aveva pianificato tutto. A partire dalla costruzione di una combriccola di persone “di cui mi fido, a cui posso raccontare tutto”, che lo portasse lassù, non solo a contendere i trofei più importanti ma a completarsi come uomo, sin da quando ha avuto il coraggio di lasciare Riccardo Piatti, il maestro che lo aveva cresciuto. Fu straziante come può esserlo congedarsi dal primo amore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE