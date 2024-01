Quanto piace agli italiani vedere lo sport dal vivo 

Agli italiani piace vedere lo sport dal vivo. Dalla Serie A alla Lega Pro il trend è positivo dovunque. E non solo per il calcio. Anche basket e pallavolo hanno migliorato le medie spettatori e gli incassi. Per non parlare di eventi unici come possono essere i Gran premi di Formula 1 a Imola e Monza o quelli di MotoGp a Misano e al Mugello, oppure gli Internazionali d’Italia di tennis o le Finals di Torino, scoppiate ancora prima dell’effetto Sinner che oggi sta travolgendo tutti, quasi fosse una rockstar. Perfino per il padel, a Roma o a Milano, era difficile trovare un posto libero. Avremo stadi vecchi e scomodi, palazzetti fatiscenti e mal serviti, ma alla fine il pubblico non resiste al richiamo dello sport dal vivo. Sembra sempre che arrivino i Beatles al Vigorelli. Ogni partita sta diventando un evento. Perché una cosa è riempire lo stadio per una semifinale di Champions, come hanno fatto Milan e Inter un anno fa con incassi superiori ai 10 milioni, un’altra e portare regolarmente nel vecchio San Siro, più di 70 mila spettatori di media. Succede ogni settimana. Non tre volte all’anno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE