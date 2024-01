Boom spettatori in Serie A

Il campionato riscopre il piacere di avere gli stadi pieni: al termine del girone d'andata, la media degli spettatori a partita è stata di oltre 30mila tifosi. Per trovare dati più alti bisogna andare al 1998

La Serie A riscopre il piacere di avere gli stadi pieni. Nella prima metà della stagione 2023/24, infatti, nonostante la situazione in alcuni casi quasi drammatica degli impianti italiani a livello di infrastruttura, i tifosi hanno riempito gli spalti ovunque, portando una media spettatori mai così alta addirittura nel ventunesimo secolo in Italia.

Leggi anche: Calcio e finanza Serie A: tre bilanci positivi Matteo Spaziante

Al termine del girone d’andata, infatti, la media spettatori è stata pari a 30.692 spettatori a partita e per trovare dati più alti bisogna tornare addirittura al 1998/99, quando (campionato a 18 squadre) la media era stata pari a 30.762 alla fine della stagione. Un anno fa al termine del girone d’andata la media era di 28.841 spettatori: +6,4 per cento in più quest’anno (un aumento di 350mila spettatori, 1.850 in media a partita). Non solo tanti tifosi, ma anche stadi pieni, come dimostrato anche dalle percentuali di riempimento degli impianti. Con una media dell’82,5 per cento e diversi impianti che sfiorano il 100 per cento (Genoa, Cagliari, Juventus e Atalanta). La scorsa stagione la media riempimento era al 78 a metà stagione.

Numeri che hanno spinto la Serie A al terzo posto tra i top campionati d’Europa sia in termini di media spettatori che in termini di riempimento degli stadi. Difficile avvicinarsi a Bundesliga e Premier League, che viaggiano rispettivamente con una media spettatori di 38mila e 39mila spettatori con stadi pieni quasi al 100 per cento (rispettivamente 98 e 96) ma, complice anche il fatto che il Barcellona sta giocando al Montjuic per i lavori al Camp Nou, il sorpasso sulla Liga è rilevante, con il campionato spagnolo fermo a 29.125 spettatori in media e una percentuale di riempimento simile all’Italia. Chiude la Ligue 1 francese, con media spettatori intorno ai 26mila tifosi a partita (80 per cento).