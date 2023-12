I conti in tasca a San Siro

Con Milan e Inter in Champions, la stagione 2022/2023 è stata da record per il Meazza: parliamo del 41 per cento del ricavo

Il calcio trascina i conti di San Siro. Nella stagione 2022/23, infatti, il bilancio del Meazza ha segnato un record di entrate e utile, trainato dai successi di Inter e Milan in Champions League. M-I Stadio, società partecipata congiuntamente dai due club per gestire l’impianto, ha reso noti ricavi di 27,1 milioni di euro (+37 per cento rispetto al 2021/22) e un utile di 3,6 milioni di euro, facendo registrare il suo massimo storico.

La maggior parte dei ricavi deriva dalla presenza di Inter e Milan a San Siro, con l’affitto versato dai club pari a 9,1 milioni di euro e ulteriori 2 milioni in “riaddebiti intercompany” legati alla gestione dell’impianto. Il rapporto con i due club rappresenta circa il 41 per cento del fatturato complessivo di M-I Stadio, confermando l’influenza significativa della sola presenza delle squadre sulle entrate dello stadio. Oltre alle partite, altre voci di ricavo includono i musei e i tour dell’impianto (4,7 milioni), i bar dello stadio (2,1 milioni) con un impatto positivo dalla progressione in Champions League di Inter e Milan, e ricavi da altre partite (come per esempio amichevoli e gare della Nazionale), in calo rispetto al 2021/22. In particolare, quindi, si può considerare come l’indotto legato al calcio valga intorno al 75 per cento delle entrate totali annue di San Siro.

Le attività invece non strettamente legate al calcio, come gli eventi corporate (1,2 milioni) e i concerti (5,6 milioni), hanno contribuito intorno al restante 25 per cento. Per quanto riguarda poi il bilancio, i costi per M-I Stadio sono cresciuti da 18,8 a 23,1 milioni di euro, principalmente a causa dell’incremento dei costi per servizi (da 11,7 a 13,6 milioni). Il risultato netto è stato quindi positivo per 3,6 milioni di euro, facendo quindi segnare il quarto bilancio positivo negli ultimi cinque esercizi.