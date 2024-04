La vita lagunare di un doge calcistico. Intervista a Joel Pohjanpalo

Su e giù per i ponti, con le borse della spesa. Dribbling secco in mezzo ai turisti. E gol: finalmente a casa, nella città d’acqua. È la routine di un veneziano qualunque. E pure quella di Joel Pohjanpalo, nuova star del calcio lagunare. “Sono arrivato qui, con la prospettiva di vivere con la mia famiglia in una realtà unica: non potevo perdere l’occasione”. Tutti i suoi compagni vivevano in terraferma. Lui invece ha scelto l’isola, tra croci e delizie. L’ha sdoganata una calle alla volta e ora c’è chi segue il suo esempio. “Sapevo che sarebbe stato diverso. Magari non facile. Ma oggi non potrei immaginare di meglio”. Per il secondo anno di fila Pohjanpalo sarà fra i capocannonieri della Serie B. La sua squadra precedente era il Bayer Leverkusen, ora fresco campione di Germania. E suo è lo storico primo gol della Finlandia agli Europei, estate 2021. Dunque cosa ci fa un giocatore del genere, alla soglia dei trent’anni, nei meandri dell’overtourism? “Vivo quel che non mi ricapiterà più”.



