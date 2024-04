Venezia e il ticket d'ingresso: il sindaco Brugnaro risponde a chi contesta la scelta

“Un esperimento per garantire una migliore qualità della vita in una città fragile”: così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro spiega al Foglio la ratio del cosiddetto “ticket”, il contributo di ingresso alla città lagunare che dovrebbe rendere meno ingolfate le giornate di picco turistico. Un modo per capire quante persone arriveranno, e, dice il sindaco, prepararsi a gestire la situazione. Al suo debutto due giorni fa, con Venezia prima città ad attivare un modello simile, la misura ha visto però la contestazione di attivisti e comitati. Com’è nata l’idea e che cosa rispondere a chi protesta? “L’idea”, dice Brugnaro, “è quella della prenotabilità di una città. Quando ero bambino già si parlava di ‘over-turismo’ che uccide Venezia: ho un filmato di un telegiornale del 1964 che sembra girato oggi. Da sindaco ho cercato di ascoltare il territorio, ma non mi è mai arrivata una proposta concreta. Il leitmotiv era: la città si spopola perché non si può vivere qui. Ma se si guarda il saldo migratorio degli ultimi anni, si vedrà che è più o meno stabile. Ma ogni anno muoiono quattro-cinquecento persone. Il vero tema è quello della denatalità e non riguarda solo Venezia, come non riguarda solo Venezia l’innalzamento dei mari. Ma a Venezia, città sensibile per struttura e architettura, queste tendenze si ‘percepiscono’ prima che in altri luoghi”.

