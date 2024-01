Agli Australian Open Sinner è pronto per vincere uno slam

Comincia l’assalto a Djokovic che a novembre ha battuto due volte in 10 giorni. Ormai non si nasconde più

"È sempre un grande momento quando i campioni perdono”. Holger Rune si presenta con queste parole nella seconda stagione della serie Break Point, disponibile su Netflix. L’ombra dei giganti è sempre più ingombrante e sempre più affollata: Rune, Alcaraz, Sinner. Tutto contro uno, tutti contro Djokovic. Il 2024 sarà certamente l’anno in cui il tennis dirà addio a Rafa Nadal e ai suoi eterni infortuni e quindi il mostro a tre teste che si è divorato questo sport, croce per i colleghi e delizia per gli spettatori, rimarrà un mostro e basta. Senza Federer e Nadal resterà solo Djokovic a rappresentare la vecchia guardia. A 37 anni ciò che succede nei tornei è ancora tutto nelle sue mani. In Australia più che mai. Il serbo a Melbourne cerca lo Slam numero 25, l’undicesimo sulla Rod Laver Arena, due record, ovviamente.