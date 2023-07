Carlito's Way. Così Alcaraz si è preso il tennis "dei vecchi"

Eviteremo di scrivere “passaggio di consegne”, “il tennis ha un nuovo re”, “il cielo è giallo-rosso sopra Londra”. Perché la vittoria di Carlos Alcaraz a Wimbledon merita di meglio. Solo chi Carlitos non lo aveva visto arrivare per tempo pensava che fosse un giocatore “normale”. Così che quando domenica si è trovato a servire sul 5-4 al quinto set per portarsi a casa il torneo davanti a Novak Djokovic, a migliaia di tifosi incravattati, al royal box, in molti ingenuamente hanno pensato al precedente del 2019: il serbo che rimonta Roger Federer, gli cancella due match point, in pratica gli chiude la carriera. E invece no, Alcaraz aveva quella fretta che solo i marziani possiedono. Non quella del migliorarsi secondo standard e tappe e miglioramenti progressivi, bensì di imporre standard e tempi propri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE