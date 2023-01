Non è ancora il tennis dei giovani

Roger Federer gioca a padel a Dubai, Naomi Osaka annuncia di essere incinta, Carlos Alcaraz posa mezzo nudo per una campagna pubblicitaria dal motto Calvins or naked, o Calvin o nudo. A Melbourne stanno per cominciare gli Australian Open (sono in programma dal 16 al 29 gennaio, in diretta su Eurosport) e nessuno tra loro parteciperà: Alcaraz è fuori per infortunio, Osaka per gravidanza, Federer per ritiro. Per la prima volta nel nuovo millennio la stagione del tennis inizia senza di lui ed è un senza irrimediabile, da cui non si torna indietro. Comincia una nuova èra, o almeno dovrebbe, a giudicare da Break Point, il documentario appena uscito su Netflix in cui viene raccontato il dietro le quinte dei tornei del Grande Slam dalla voce dei diretti interessati nonché il passaggio di testimone tra il vecchio e il nuovo mondo. “Siamo stati testimoni di una epoca gloriosa. Roger. Rafa. Serena. Novak” dice l’ex tennista Andy Roddick, numero uno al mondo per tredici settimane nel 2003 e anche lui cannibalizzato dall’arrivo dei soliti tre, come succede ancora oggi (o forse ieri) a vent’anni di distanza. “Chi prenderà il loro posto?”, si chiede Roddick nella presentazione della docuserie mentre sullo sfondo si danno il cambio immagini di Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Maria Sakkari, Nick Kyrgios, Ons Jabeur, Andrej Rublev: gli emergenti e gli emersi a metà che la serie vorrebbe immortalare nella loro “ascesa alla gloria”. Il tennis è davvero a un break point? Ha ragione Auger Aliassime quando dice che tutti, o quasi, almeno sulla carta possono vincere uno Slam? La fiducia è fondamentale nei tennisti ed è giusto crederci sempre, altrimenti non ha senso uscire dallo spogliatoio; la matematica, però, molto più cinicamente racconta che tra i 128 partecipanti a questa edizione degli Open soltanto sei giocatori hanno alzato verso il cielo un trofeo: Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka, Thiem, Medvedev. Tra Nadal, Djokovic e il resto dei vincenti il risultato è di 43 titoli Slam a 8.

