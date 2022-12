Il ritorno di Djokovic. La rabbia e la voglia di riscattarsi dall'inferno

Non ha mai giocato così poco, non è mai stato così solo. No vax orgoglioso, bugiardo, rifiutato al suo ingresso in Australia quindi detenuto in un hotel per richiedenti asilo dove davvero i campioni ricevono lo stesso trattamento degli ultimi, di chi non si ricorda più di avere un nome e un cognome. Un re in esilio. Lo scorso gennaio le autorità australiane non usarono mezzi termini per definire Novak Djokovic: “E’ una minaccia per l’ordine pubblico”. Dodici mesi dopo, ecco che la minaccia ritorna in agguato e si aggira per l’Australia, pronto per una nuova stagione, che per lui comincerà il 1° gennaio da Adelaide. Nel 2022, annus horribilis per lui, il tennista serbo ha giocato 49 partite, tre in più rispetto al 2020, l’anno del Covid e della programmazione dimezzata. Quest’anno Djokovic ha vinto un solo torneo del Grande Slam, Wimbledon, che non assegnava punti Atp. Per il resto, dopo l’Australia, l’ex numero uno del mondo è stato escluso dalle trasferte statunitensi di marzo e di agosto. Out da Indian Wells, Miami, Cincinnati, Toronto, New York, ha dovuto rimpiazzare Flushing Meadows con Astana, i Master 1000 con il torneo Atp 250 di Tel Aviv, dove ha affrontato avversari dal ranking a tre cifre. “Nella condizione in cui mi trovo non posso davvero scegliere. Gioco dove mi permettono di giocare”, così aveva detto prima di scendere in campo a Belgrado, torneo che assegna 150 punti Atp, 1.850 punti in meno rispetto agli Australian Open. Sua colpa, sua colpa, sua grandissima colpa. E’ stata una scelta personale quella di non vaccinarsi ed è dunque sua la necessità di pagarne le conseguenze. Nole il No vax mai pentito; nell’anno del ritiro di Roger Federer, il ventuno volte campione Slam è stato considerato ancora di più un outsider, il lato oscuro del tennis, emarginato a ragione. Una minaccia appunto, come si legge nei documenti federali australiani.

