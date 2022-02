Elogio del bad boy Djokovic

Volevo compagnia nel mio solitario affetto per Djokovic, il serbo cattivo, è arrivato un eccellente come sempre Mattia Feltri, alla ricerca del talebano che è in noi supervaccinisti. Sapete che vi dico? Se uno non vuole vaccinarsi, peraltro in un contesto in cui non vige l’obbligo, si prende il Covid due volte, immunizza così il suo fisico bestiale, e argomenta con elegante pacatezza la sua scelta, bè, io lo rispetto. Non tutti sono Paragone o Pappalardo, mi sembra ovvio. Non tutti gridano al complotto per eccitare un falso spirito libertario e turlupinare la società di massa, non tutti sparano scemenze a ruota libera per ottenere una cosa forse perfino più pericolosa del Covid, la visibilità. C’è chi specula e chi paga in solido. Novak viene scambiato a torto per un pericolo pubblico, fatto oggetto di una stupida giustizia esemplare, roba da aborigeni civilizzati che come diceva l’ineffabile principe Filippo “combattono ancora con le lance”, colpito nell’orgoglio di numero uno e nel portafogli, già bello gonfio per meriti, s’intende, ma sempre un portafogli. Filigrana degli sponsor, titoli sportivi, che poi sono il suo mestiere, reputazione universale.

