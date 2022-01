Basta accanirsi contro Djokovic

La legge “deve” essere uguale per tutti, a proposito del caso Djokovic e dell’intolleranza di principio, ideologica, verso un campione assoluto che chiede per sé un’esenzione relativa. “Deve” essere, ovvero un dover essere, un ideale regolativo. La norma però non “è” uguale per tutti, come dice la stessa legge a proposito del suo essere reale, una procedura che parla per bocca di persone umane, fallibili, imperfette, attraversa un dibattimento e procede tra svariate curvature, è soggetta alle abilità della difesa dell’accusato, al rigore non persecutorio dell’accusa, alle attenuanti, alle esimenti, a una miriade di eccezioni, alla delicata valutazione di ragionevoli dubbi da parte di chi agisce, il giudice, o dovrebbe agire quale bocca della legge, in tutta la complicata estensione della sua interpretazione, esercitando tuttavia il suo libero convincimento.

