Fate giocare Djokovic

Autorità, invidiosi e moralini non capiscono la gioia per il numero uno e per chi lo vuole battere di una lunga e dura e leale partita di tennis

Il rigorista palloso dice che Djokovic va trattato come gli altri e quindi se non si inocula non può vantare esenzioni e giocare in Australia. La cosa sta facendo obliqui progressi, confidavo nel moralismo non troppo esigente di una nazione di ex galeotti, ma si sono messi anche loro a fare la voce grossa con quelli di Melbourne e dell’Open. Il rigorista palloso è un fan sfegatato di Umberto Eco e della sua peraltro riverita memoria, a novant’anni dalla nascita. Noi che lo combattemmo proprio per ragioni morali contrapposte, all’epoca del Palasharp, della crociata dei bambini contro il Cav. e del legno storto dell’umanità, abbiamo preso atto che un grande tg nazionale ha messo al centro della giornata celebrativa una sua frase mica male: “Democrazia è anche accettare ingiustizie minori perché non se ne compiano di maggiori”.