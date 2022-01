Djokovic, l'esentato, andrà agli Australian Open

“Ho trascorso tempo meraviglioso con i miei durante le feste e oggi parto per l’Australia con un’esenzione, fatti avanti 2022!”, ha scritto Novak Djokovic su Instagram prima di partire alla volta di Melbourne, dove gareggerà agli Australian Open ormai imminenti. Un secondo dopo il post, si è scatenata come prevedibile la bufera. Tanti gli indignati per il (presunto) vergognoso favoritismo – Djokovic è quello che ha invocato la libertà di scegliere “cosa vuoi mettere nel tuo corpo” – svicolando ogni qualvolta gli si domandava se si fosse o meno vaccinato. Così, mentre si avvicinava l’appuntamento australiano (senza Federer e con un Nadal ammaccato dal Covid e dal post infortunio), tutta l’attenzione era sul campione serbo: ci sarà o no? L’organizzazione locale era terrorizzata, gli investimenti fatti sarebbero sfumati se il parterre del primo grande torneo dell’anno fosse stato di livello medio o medio basso. Però le regole sono regole, soprattutto nella Melbourne uscita a ottobre da 260 giorni di lockdown, “il più lungo al mondo”. Norme severissime, quasi à la Wuhan. Cittadini stanchi ma abituati e più o meno rispettosi dei divieti. E ora arriva Nole, l’esentato. Che fa sapere di avere l’esenzione ma non spiega da cosa sia motivata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE