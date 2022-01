Uno non vale uno, specie a tennis e se è in discussione uno come Djokovic

Le persone assennate e di cuore sincero e umile non dovrebbero fare la claque per la banda di mediocri che ha ceduto alla falsa e spregevole idea della giustizia vaccinale, come se “la legge è uguale per tutti” fosse un brocardo facilmente trasponibile alle questioni sanitarie, a parte la sua intrinseca illogicità, e ha ristretto un eroe dei nostri tempi, che non si chiama Freccero ma Djokovic, in un budello per rifugiati, e Dio solo sa i crimini che la polizia di frontiera australiana, un esercito ipersalviniano di tutori armati della frontiera, ha compiuto contro rifugiati e immigrati in questi anni all’insegna del giustizialismo protezionista nazionale.

