Da Checco Zalone a The Terminal: l'ironia social su Djokovic bloccato in Australia

Il caso Djokovic ha scatenato l'ironia del web. Il tennista serbo, dopo le polemiche per l'esenzione che gli ha permesso di partecipare agli Austrlian Open senza vaccino, è ora bloccato in aeroporto. A quanto pare la squadra del serbo avrebbe presentato il tipo di visto sbagliato. I funzionari della frontiera devono adesso decidere se fare un (altro) strappo e consentire a Nole di entrare o no nel paese.

Così le peripezie del tennista sono diventate un'ottima scusa per far sbizzarrire i mematori professionisti con tutta la loro fantasia.

