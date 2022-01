L'effetto positivo dell'obbligo vaccinale

Alcuni mezzi di informazione si sono affrettati ad annunciare che l’obbligo vaccinale non funziona: “L’obbligo di vaccino non smuove gli over 50”, titola la Stampa. “Obbligo: solo 73 mila convinti”, comunica il Fatto quotidiano. Il senso è che la nuova misura introdotta dal governo si sta dimostrando inefficace. I due quotidiani si basano sui dati elaborati dalla Fondazione Gimbe, secondo cui nella settimana dal 3 al 9 gennaio 2022 le prime dosi tra gli ultra 50enni sono state appena 73.690: “La recente introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 al momento non ha sortito grandi effetti”, è il commento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE