Con l'addio di Federer finisce l'età dell'oro per i gesti bianchi

Il tennis per molti si è fermato in una domenica di luglio del 2019, il giorno della finale di Wimbledon. Poco prima delle sette di sera, Roger Federer, sprecando due match point e consegnando il trofeo nelle mani di Novak Djokovic ha fatto capire al mondo che lo sport non è mai una favola, molto più spesso di quanto si immagini è una tragedia senza morti ammazzati. Quel torneo doveva essere l’ultimo tratto di un cerchio perfetto che si chiude, il campione che dice addio alzando il ventunesimo Slam al cielo, una fine degna di Federer. Ma la fine è sempre spietata, non rende giustizia, ti fa guardare allo specchio non chi sei stato, ma le tue cicatrici. Guardandolo uscire dal campo sconfitto, sono stati in molti a pensare mai più, con più nostalgia per ciò che stavamo per perdere che gratitudine per ciò che avevamo avuto il privilegio di guardare.

