Roger Federer lascia il tennis

"La Laver Cup sarà il mio ultimo evento Atp", ha annunciato il tennista svizzero sui suoi profili social

Il tennista svizzero Roger Federer ha annunciato oggi il suo ritiro dal circuito Atp – che riunisce i principali tornei ufficiali a livello mondiale – al termine della Laver Cup che si disputerà a Londra la prossima settimana. "La Laver Cup sarà il mio ultimo evento Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, naturalmente, ma non nei Grandi Slam o in tour", ha dichiarato il campione sui suoi profili social.

Federer ha compiuto 41 anni lo scorso agosto e ha vinto 20 titoli slam: 8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 Us Open e 1 Roland Garros. E' stato primo nella classifica Atp per 310 settimane, battuto solo da Novak Djokovic (373), di cui 237 consecutive. Di seguito trovate una serie di articoli che avevamo dedicato al campione svizzero durante la sua carriera.



