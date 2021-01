Tutte le volte che Federer era finito

"Non vedremo mai più il Roger Federer di una volta”. Così scriveva Simon Barnes sul Times il 27 giugno del 2013. Il giorno prima era stato costretto ad assistere all’eliminazione del campione in carica, sconfitto al secondo turno da Sergiy Stakhovsky, il numero cento e qualcosa del ranking mondiale. Non succedeva da nove anni, ovvero da trentasei edizioni del Grande Slam, che lo svizzero venisse eliminato prima dei quarti di finale.

Pubblicità

Pubblicità