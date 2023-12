Sinner, il rosso senza dolore

Di Jannik Sinner in questi giorni è stato scritto tutto, ma non questo (modestamente). E cioè che una persona con molti capelli rossi in testa, possiede dei super poteri, percependo il dolore in maniera diversa rispetto agli altri. Un “rosso” oltre ad essere raro (rappresenta solo il 2% della popolazione), è speciale insomma. Lo dice la scienza, mica io. Ma che significa esattamente? Non ho indagato bene, mi sono fermato in superficie (sono un superficiale per vocazione), attratto dalla suggestione che Sinner (nella foto Ansa), in quanto rosso, possegga una soglia del dolore più alta degli altri. Ecco perché vince, mi sono detto! Fantastico, tutto si spiega. Chi sa soffrire alla fine trionfa, ma nel caso di Sinner, è opportuno aggiungere una nota a piè di pagina, con l’asterisco davanti. *Sinner non solo soffre meno, ma respinge la sofferenza come se fosse uno dei suoi proverbiali rovesci. Chissà se in vita sua ha mai pianto, bisognerebbe chiederlo a mamma Siglinde e a papà Hanspeter. Un giorno lo farò, a meno che qualcuno non mi rubi l’idea.

