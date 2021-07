Una coppa di soave delirio

Il mito, la leggenda, l’epica, iniziano subito dopo la parata di Donnarumma. Una vittoria che è già docufiction di RaiUno, Grande Romanzo Italiano, racconto popolare condiviso, “l’unico per un popolo che non ha avuto un Balzac e un Flaubert e un Tolstoj” (Aldo Cazzullo). Una storia di riscatto, orgoglio, lacrime, forza del destino, Pil che sale, export che cresce. Tutti felici, tranne Travaglio e Il Fatto, peggio degli inglesi che si levano la medaglia del secondo posto (“il risultato dei festeggiamenti sarà devastante!”). Una squadra che è un “vaccino psicologico per tutta la Nazione” (il Giornale). Una festa che si salda al lutto nazionale per la Carrà in un continuum di cortei e abbracci, coi funerali che sconfinano nei matrimoni di Verratti e Bernardeschi a “Estate in diretta”. Le immagini che resteranno, i nuovi simboli patri, il ripristino dell’italianità più autentica, la cara, vecchia retorica, petto in fuori, frasi fatte, e poi subito lo scetticismo, lo sdegno: “Quanta retorica!”. Viaggio nel lessico della vittoria italiana e dei suoi strascichi.

