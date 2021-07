Mal d'Inghilterra

Per chi ha sempre avuto un debole per gli inglesi, nonostante i tanti anni a mettere alla prova questo amore a ogni curva, oggi è un giorno triste. L’epopea sulla “englishness” ritrovata che ha accompagnato la Nazionale inglese verso la finale, con gli intellettuali inglesi che facevano a gara per chi riuscisse a individuare il più promettente tra i caratteri nazionali, si è schiantata nel giro dei primi minuti di delusione post rigori. I fischi razzisti ai calciatori neri, le medaglie levate con stizza dai giocatori con gli occhi lucidi, l’affrettata uscita degli eredi al trono, la polizia a scortare gli italiani, lo stupore violento e incomprensibile di un popolo che aveva deciso che avrebbe vinto gli Europei, indipendentemente dalla realtà – parevano i trumpiani la notte in cui hanno perso le elezioni.

