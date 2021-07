L'ultima Notte magica di Euro 2020: canta Chiellini

Tutto era iniziato con il mantra della retorica: doveva bastare e avanzare, che la nostra nazionale fosse tornata a giocare, almeno in parte, un grande torneo in casa per la prima volta dai tempi di Italia '90, per rispolverare ossessivamente il tormentone di Notti magiche. Ci hanno pensato gli Azzurri di Mancini a renderlo ancora attuale. L'hanno fatto proprio, intonandolo al rientro dalla vittoria contro il Galles come a promettere che sarebbero andati lontano. E l'hanno migliorato, riabilitato. Perché allora tutto finì in semifinale. Tutto finì ai rigori. Oggi invece dal dischetto l'Italia ha vinto l'Europeo. E' tornata a casa, alzando altissima la coppa dal pullman per le vie di Roma, fino all'hotel Parco dei principi. L'ultima Notte magica è stata così: nel segno di una brano foriero di sorrisi, con tanto di intervento da remoto di Edoardo Bennato. Mentre Giuliano Sangiorgi dei Negramaro accompagnava con la chitarra. Mentre capitan Chiellini cantava, insieme a tutto il paese.

Pubblicità

Ecco il video pubblicato nelle stories di Instagram lo chef Stefano Marzetti.